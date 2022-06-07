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7 Haziran 2022, Salı
Kimin maaşı ne kadar artacak? İşte 3600 ek göstergenin detayları

Kimin maaşı ne kadar artacak? İşte 3600 ek göstergenin detayları

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi dünkü konuşmasında paylaştı. 5.3 milyon kamu görevlisini ilgilendiren düzenlemeyle, 30 yıllık memurun emekli maaşı bin 234 ila bin 391 TL, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 ila 50 bin 150 TL arasında artacak. Düzenleme 1994'ten beri yapılan en kapsamlı çalışma olarak öne çıkıyor. Peki 3600 ek gösterge ile kimin maaşı ne kadar artacak? İşte 3600'ün meslek meslek, kalem kalem bilmemiz gereken detayları

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