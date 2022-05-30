Nefes kesen ışık gösterisi. Kutlu zafer 569 yıl sonra yeniden

İstanbul'un fethinin 569'ncu yıldönümü, dün Atatürk Havalimanı’nda fethin ruhuna yakışır şekilde kutlandı. Aynı heyecan Ayasofya Camii'nin üzerinde gerçekleştirilen ışık gösterisi ile de yaşatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende kritik cümleleri var. İlki Bakü dönüşü uçakta verdiği mesajlar. Terör örgütü ve dahası destekçilerinin uykularını kaçıracak tonda mesajlar. İşte bu; "bir gece ansızın tepelerine bineceğiz". Suriye'nin kuzeyine terör örgütünün yuvalandığı bölgelere operasyon konusu, fetih kutlamalarında da gündemindeydi. Erdoğan, "terörün kökünü kazımaya devam edeceğiz" dedi.