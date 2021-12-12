Omicron Varyantı Türkiye’de! İzmir ve İstanbul’da görülen vakalarda son durum ne?
Koronavirüs kabusu bitmiyor. Virüsün yeni varyantı "Omicron" artık Türkiye'de. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5'i İzmir'de, 1'i İstanbul'da olmak üzere toplam 6 "Omicron" vakasının görüldüğünü ifade etti.
Alınan önlemlerin Türkiye'yi virüsle mücadelede bir adım öne taşıdığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbiri elden bırakmamalıyız" dedi.
Omicron varyantı hangi şehirlerde görüldü?
Türkiye'de omicron varyantı var mı?
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