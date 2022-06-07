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7 Haziran 2022, Salı
ÖZEL HABER- Ölümcül oyun

ÖZEL HABER- Ölümcül oyun

Türkiye'de, her beş çocuktan biri okullarda akran zorbalığına maruz kalıyor. Bu zorbalık, kimi zaman, bir cana mal olabiliyor. Bunun acı örneklerini, geçmişte gördük ne yazık ki. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde bir can kaybı, 'şans eseri' yok. Ama bu, olmayacağı anlamına da gelmiyor. Görüntünün kayda alındığı yer, bir ortaokul. Bir öğrenci, başka bir öğrenci tarafından kıskaca alınıyor ve nefesi kesiliyor. Buna etraftaki öğrenciler de seyirci kalıyor. Akıllarınca, eğlendiklerini, şakalaştıklarını sanıyorlar ama bu aslında 'ölümcül bir oyun'

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