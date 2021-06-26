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26 Haziran 2021, Cumartesi

Tarihi gün tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u feth ederken gemileri karadan yürüterek dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Şimdi de Marmara ve Karadeniz'i yeni bir boğazla Kanal İstanbul'la bağlayarak bir kez daha dünyayı kendimize hayran bırakacağız." dedi. CHP'nin tarih boyunca tüm projelere karşı çıktığını da hatırlattı...

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