1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.02.2026, 11:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.02.2026, 11:49
Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir.

Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.

Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur.

Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Aynı Yağmur Altında hakkında
İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler.

Aynı protestoda tanıştığı Ali'yle yolları bu kez İstanbul'da yeniden kesişir. Kısa sürede filizlenen bu aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar.

Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle 9 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Senaryo : Hasan Burak Kayacı, ⁠Kemal Çelik, ⁠Hakan Kandal ‎

Oyuncular : Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran)

