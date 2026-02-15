2. Bölüm Foto Galeri

Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır.
Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.
İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.
Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.
Senaryo : Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Hakan Kandal
Oyuncular : Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve)
Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin)