2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.02.2026, 11:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.02.2026, 11:17
Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır.

Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.

Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır.

İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.

Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

Senaryo : Hasan Burak Kayacı, ⁠Kemal Çelik, ⁠Hakan Kandal ‎

Oyuncular : Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve)

Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin)

Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)

