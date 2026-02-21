3. Bölüm Foto Galeri

canli-yayin
GİRİŞ TARİHİ: 21.02.2026, 12:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.02.2026, 12:50
Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir.

Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar.

Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de.

Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)

