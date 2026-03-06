canli-yayin
Esra Erol'da
14
CANLI YAYIN
AYNI YAĞMUR ALTINDA GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.03.2026, 15:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.03.2026, 15:51
5. Bölüm Foto Galeri

Ali ve Beliz'in nikâhı Rosa'nın aniden fenalaşıp bayılmasıyla gölgelenir. Hastaneye kaldırılan Rosa hakkında Fazilet'in "hamile" demesi ailede büyük bir şaşkınlık yaratır. Ancak gerçek bambaşkadır: Rosa hamile değildir; Ali'nin kendisinden uzaklaşması için böyle bir yalan söylemiştir.

5. Bölüm Foto Galeri

Koray'ın baskısı üzerine Rosa, bayılmasının asıl sebebini açıklar. Beyninde anevrizma vardır ve bu hastalık hayatını tehdit etmektedir. Koray bu gerçeği öğrenince Rosa'yı iyileştirmek için elinden geleni yapacağına söz verir ve hastalığın gizli kalmasına yardım eder.

5. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Merve, Yiğit'in yaptığı bir iddia yüzünden ailesiyle büyük bir kriz yaşar. Faik'in duydukları Merve'nin evde başını derde sokar.

5. Bölüm Foto Galeri

Merve'ye en büyük destek halası Fazilet'ten gelir. Öte yandan Rosa'nın annesi Diana ise, yıllardır öldü sanılan Rosa'nın babasını İstanbul'da gördüğünü söyleyerek herkesi şoke eder.

5. Bölüm Foto Galeri

Ali ile Rosa arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Beliz, öfkesine yenilerek Rosa'yı zorla arabaya bindirip konaktan uzaklaştırır.

5. Bölüm Foto Galeri

Bu tehlikeli hamle Rosa'yı ölümle burun buruna getirirken Ali ve Koray zamanla yarışır.

5. Bölüm Foto Galeri

Peki Beliz, Rosa hakkındaki gerçekleri öğrenecek mi? Ali ve Rosa arasındaki sır perdesi aralanacak mı?

5. Bölüm Foto Galeri

Herkesin hayatını değiştirecek gerçekler sonunda gün yüzüne çıkacak mı?

