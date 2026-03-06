5. Bölüm Foto Galeri

Ali ve Beliz'in nikâhı Rosa'nın aniden fenalaşıp bayılmasıyla gölgelenir. Hastaneye kaldırılan Rosa hakkında Fazilet'in "hamile" demesi ailede büyük bir şaşkınlık yaratır. Ancak gerçek bambaşkadır: Rosa hamile değildir; Ali'nin kendisinden uzaklaşması için böyle bir yalan söylemiştir.