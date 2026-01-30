canli-yayin
Nilsu Berfin Aktaş'ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez'i anlattı

GİRİŞ TARİHİ: 30.01.2026, 19:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.01.2026, 19:40
GİRİŞ TARİHİ: 30.01.2026, 19:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.01.2026, 19:40

atv'nin merakla beklenen, Baba Yapım imzalı yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nilsu Berfin Aktaş’ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez'i anlattı

Nilsu Berfin Aktaş'ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez, insan hakları mücadelesine kendini adamış, duyarlı ve güçlü bir genç kadındır. Londra'da yaşadığı sarsıcı olayın ardından hem hastalığıyla hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Rosa, yolunu İstanbul'da bulur.

Nilsu Berfin Aktaş’ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez'i anlattı

Ali'ye duyduğu aşkla hayata tutunmaya çalışan Rosa, kalbiyle aklı arasında sıkışmış, kırılgan ama cesur bir karakter olarak öne çıkacaktır.

Nilsu Berfin Aktaş’ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez'i anlattı

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Nilsu Berfin Aktaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

'Karakter İçin İspanyolca Öğreniyorum'

'Rosa, hümanist, aktivist ve İspanyol bir kız. Londra'dan geliyor. Birkaç dil biliyor. O yüzden karakterim için İspanyolca öğreniyorum. Ayrıca saçımda bir değişiklik yaptım.

Nilsu Berfin Aktaş’ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez'i anlattı

Tek bir konudan giden hikayeleri sevmiyorum ama Aynı Yağmur Altında, sadece iki oyuncunun üstüne yüklenen bir iş değil pek çok aks var.'

