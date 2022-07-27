Diğer Çılgın İkili 2

Perşembe 22.10'da atv'de!

Narkotikten sorumlu polisler Mike Lowrey ve Marcus Bennett, Miami'deki uyuşturucu akış trafiğini araştırmak üzere görevlendirilirler. Ancak araştırmaları onları tehlikeli bir ele başına götürür. Şehrin uyuşturucu trafiği bu adamın elindedir ve yeraltı dünyasında büyük bir savaşı henüz ateşlemiştir. Çok geçmeden Mike ve Marcus'un kız kardeşi Syd arasında bir şeyler yaşanmaya başlar. Bu durum iki polisin aralarında sıkıntılı süreci başlatacaktır. Baş etmek durumunda oldukları meseleye de etkisi olacaktır.