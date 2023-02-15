Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası Başlıyor

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları bu akşam yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bu akşam saat 20.00'de düzenlenen yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getirdi.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Saat 20.00'de başlayan ve ortak yayınlanan bağış kampanyasında kanallar aşağıdaki saatlerde moderatörleri ile yer alıyorlar.

ATV - TRT 1 20.00-21.00

FOX - KANAL 7 21.00-22.00

STAR TV - TV8 22.00-23.00

KANAL D - SHOW TV 23.00-00.00

KANAL D – SHOW TV 00.00-00.30

STAR TV - TV8 00.30-01.00

FOX - KANAL 7 01.00-01.30

ATV - TRT 1 01.30-02.00