21 süper gol! Süper Kupa'da son 10 yılın golleri...

atv ekranında futbol şöleni yaşanıyor. Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimoiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecan yaşatacak olan Süper Kupa Finali atv'de futbolseverlerle buluşacak.

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu'nu karşı karşıya getiren Süper Kupa maçlarında oynanan maçlar ise hala hafızalarda. Büyük bir coşkuyla takip edilen birbirinden unutulmaz Süper Kupa Final maçlarında atılan goller de akıllara kazındı.

Süper Kupa finallerinde son 10 yılda atılan tüm goller ve unutulmaz gol sevinçleri...