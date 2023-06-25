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Buz Devri 2: Erime Başlıyor bu akşam 20.00'de atv'de!

Buz Devri 2: Erime Başlıyor bu akşam 20.00'de atv'de!

Macera dolu bir yolculuk...

Manfred (mamut) hala kendi türünden biriyle karşılaşmamıştır. Dünya'da kalan son mamut olduğuna inanmaya başlarken Ellie ile tanışır, ancak Ellie kendisinin mamut olduğunu kabul etmemektedir. Kardeşlerim dediği Eddie ve Crash, ilk filmden tanıdığımız karakterlere katılır ve su baskınından kaçış başlar. Scrat (firavun faresi) bu filmde de bir önceki gibi arada sırada ortaya çıkıp meşe palamudunu kovalamaya devam ediyor.

DEVAMI
FRAGMANLAR
Vermem Seni Ellere
2 Temmuz 2023, Pazar
3. Bölüm fragmanı Vermem Seni Ellere
Üvey Anne
3 Temmuz 2023, Pazartesi
2. Bölüm fragmanı Üvey Anne
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