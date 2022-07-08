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9 Temmuz 2022, Cumartesi 20:00
Rio 2 - Cumartesi 20.00'de atv'de

Rio 2 - Cumartesi 20.00'de atv'de

Keşfe çıkan sevimli bir ailenin macerası...

Linda ve Tulio tarafından koruma altına alındıktan sonra Rio de Janeiro şehrinde kusursuz ve mutlu bir yaşam süren Mavili, Harika ve üç yavrusunun yaşamları aldıkları yeni bir haberle değişecektir. Linda ve Tulio, Amazon ormanlarında yeni bir keşfe çıkmışlardır ve soyları tükenmek üzere olan mavi Makav kuşlarına ait yeni bir iz bulmuşlardır. Harika'ya göre yavruları karakterlerinin gereğince özgür ve vahşi yaşamlarına adapte olmayı öğrenmelidir ve bu nedenle olası sürülerini bulmak için Amazon'a keyifli be bir o kadar da tehlikeli bir maceraya atılırlar. Buradaki engin ormana ulaştıklarında, yeni bir dünya ile karşılaşan Mavili, ailesini kaybetme korkusuyla da yüzleşecek; ailenin geri kalanı da alışık olmadıkları bu vahşi hayatta kendilerini bekleyen her türlü değişikliğe uyum sağlamayı öğrenmek zorunda kalacaklardır. Öte yandan, Amazon Ormanı'nın beklenmedik bir insan tehlikesi tehdit etmektedir...

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FRAGMANLAR
Sevmek Zamanı - 2. Fragman
11 Temmuz 2022, Pazartesi
4. Bölüm fragmanı Sevmek Zamanı - 2. Fragman
İçimizdeki Ateş
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17 Temmuz 2022, Pazar
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