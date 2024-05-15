Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Bekir Nizamsever, eski eşi Şükran Kalkan'ın 15 yaşındaki kızları Sude Naz'ı evlendirmeye çalıştığını iddia etti. İddiaların odağındaki anne Esra Erol canlı yayınına geldi.
Anne Şükran Kalkan, kızının 13 yaşından beri Caner Polat ile sevgili olduğunu söyledi. Şükran Kalkan ayrıca kızını Caner'den ayırmak için başkasıyla nişanladığını itiraf etti.
18 yaşında olduğunu açıklayan Caner Polat, Sude Naz ile tanıştığında 16 yaşında olduğunu Sude'nin de 13, 14 yaşlarında olduğunu söyledi. İş çıkışı Sude'yi görüp beğendiğini, 13 yaşında olduğundan habersiz olduğunu, Sude'nin yaşından büyük gösterdiğini belirtti.
Esra Erol o gün Sude Naz'ı istemeye geldiklerini, annesi Şükran'ı da beğendiklerini onu da akrabalarına nişanladıklarını ama asıl oraya gelinmesinin sebebinin 15 yaşındaki Sude Naz olduğunu açıkladı.
Caner Polat söylenenlere inanmadı. Esra Erol, kızını Caner ile evlendirmek istemeyen Şükran Hanım'ın adlarını bile bilmediği Volkan'ın ailesiyle kızını Amasya'ya göndermek zorun kaldığını söyledi.
Caner, Şükran'ın "Caner'den korkup kaçtık" dediklerini vurgulayarak "benim neyimden korktun?" diye sordu.
Gelen ihbar üzerine Esra Erol "Kızınız daha önce mağdur edildi mi? Kaçırıldı mı?" diye sordu. Şükran ve Caner öyle bir şey olmadığını söyledi.
Aysema Nizamsever (Sude Naz'ın babasının eşi) kayınvalidesinin programa çıkacağını öğrenince "gelin bilmediğiniz şeyler var, susun" dediğini belirtti. Esra Erol telefon hattında önemli bir ihbar olduğunu açıkladı.
Aynur Hanım, Caner'in 13 yaşından beri Sude Naz'ı istismar ettiğini, Şükran'ın da bu duruma göz yumduğunu iddia etti.