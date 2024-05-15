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ESRA EROL'DA GALERİ

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

GİRİŞ TARİHİ: 15.05.2024, 14:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.05.2024, 15:06
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Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Bekir Nizamsever, eski eşi Şükran Kalkan'ın 15 yaşındaki kızları Sude Naz'ı evlendirmeye çalıştığını iddia etti. İddiaların odağındaki anne Esra Erol canlı yayınına geldi.

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Anne Şükran Kalkan, kızının 13 yaşından beri Caner Polat ile sevgili olduğunu söyledi. Şükran Kalkan ayrıca kızını Caner'den ayırmak için başkasıyla nişanladığını itiraf etti.

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

18 yaşında olduğunu açıklayan Caner Polat, Sude Naz ile tanıştığında 16 yaşında olduğunu Sude'nin de 13, 14 yaşlarında olduğunu söyledi. İş çıkışı Sude'yi görüp beğendiğini, 13 yaşında olduğundan habersiz olduğunu, Sude'nin yaşından büyük gösterdiğini belirtti.

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Esra Erol o gün Sude Naz'ı istemeye geldiklerini, annesi Şükran'ı da beğendiklerini onu da akrabalarına nişanladıklarını ama asıl oraya gelinmesinin sebebinin 15 yaşındaki Sude Naz olduğunu açıkladı.

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Caner Polat söylenenlere inanmadı. Esra Erol, kızını Caner ile evlendirmek istemeyen Şükran Hanım'ın adlarını bile bilmediği Volkan'ın ailesiyle kızını Amasya'ya göndermek zorun kaldığını söyledi.

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Caner, Şükran'ın "Caner'den korkup kaçtık" dediklerini vurgulayarak "benim neyimden korktun?" diye sordu.

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Gelen ihbar üzerine Esra Erol "Kızınız daha önce mağdur edildi mi? Kaçırıldı mı?" diye sordu. Şükran ve Caner öyle bir şey olmadığını söyledi.

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Aysema Nizamsever (Sude Naz'ın babasının eşi) kayınvalidesinin programa çıkacağını öğrenince "gelin bilmediğiniz şeyler var, susun" dediğini belirtti. Esra Erol telefon hattında önemli bir ihbar olduğunu açıkladı.

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Aynur Hanım, Caner'in 13 yaşından beri Sude Naz'ı istismar ettiğini, Şükran'ın da bu duruma göz yumduğunu iddia etti.

Çocuk gelin olacaktı! Sude Naz kaçırıldı mı?

Bekir Nizamsever'in kuzeni Aynur, Şükran'ın birden fazla imam nikahlı evlilik yaptığını ileri sürdü. Şükran Hanım yabancılarla imam nikahlı birliktelik yaşamadığını söyledi.

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