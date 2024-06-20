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ESRA EROL'DA GALERİ

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 20.06.2024, 15:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.06.2024, 15:37
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''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

"Fenomen olduğum için oğullarım bana küstü" iddiasında bulunan Melek Çakır, oğullarıyla barışmak için stüdyoya geldi.

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

Esra Erol, Melek Çakır'ın büyük oğlunun 'annem yok dediğini' ama küçük oğlunun stüdyoya geldiğini ifade etti.

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

Fenomen Melek'in oğlu Muhammet stüdyoya geldi.

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

Muhammet'in yüzü ekranda gözükmedi. Annesine kızgın olmadığını, sadece ondan fikirlerine saygı duymasını istediğini dile getirdi.

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

Muhammet annesinin şikayetinde haksız olduğunu söyledi. Melek Çakır oğullarının arkadaşlarına gitmesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyince Muhammet Çakır, "Sen özgür hayatı yaşıyorsan, biz de yaşayacağız" dedi.

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

Muhammet Çakır annesinin sosyal medya kullanmasının kendisi için problem olmadığını söyledi. Ancak bazı konularda annesinin kendisini dinlemediğinden yakındı.

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

Esra Erol, "Ne anlatıyorsun da dinlemiyor?" diye sordu.

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

Muhammet derdini anlatamadığını, annesinin sadece kendisini düşündüğünü ifade etti.

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

Esra Erol "Herkes konuşuyor ama kimse kimseyi dinlemiyor" diyerek Muhammet'e yanıt verdi.

''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

Melek Çakır oğlu Muhammet'in küpe takmasından rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaş ortamının oğlunu bozduğunu ifade etti.

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