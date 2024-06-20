''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?

"Fenomen olduğum için oğullarım bana küstü" iddiasında bulunan Melek Çakır, oğullarıyla barışmak için stüdyoya geldi.
Esra Erol, Melek Çakır'ın büyük oğlunun 'annem yok dediğini' ama küçük oğlunun stüdyoya geldiğini ifade etti.
Muhammet'in yüzü ekranda gözükmedi. Annesine kızgın olmadığını, sadece ondan fikirlerine saygı duymasını istediğini dile getirdi.
Muhammet annesinin şikayetinde haksız olduğunu söyledi. Melek Çakır oğullarının arkadaşlarına gitmesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyince Muhammet Çakır, "Sen özgür hayatı yaşıyorsan, biz de yaşayacağız" dedi.
Muhammet Çakır annesinin sosyal medya kullanmasının kendisi için problem olmadığını söyledi. Ancak bazı konularda annesinin kendisini dinlemediğinden yakındı.