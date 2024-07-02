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2 Temmuz 2024, Salı 22:00

Filmler Fragman
2 Temmuz 2024, Salı

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Ölümcül Oyun

Tom ve Anna çifti, senelerce tüm maddi birikimlerini çocuk tedavisi için kullanmıştır ve şimdilerde maddi anlamda zor günlerden geçmektedir. Ancak kiracılarının ölü bulunduğu o gün, şanslarının bu kez döndüğünü hissedeler. Kiracının apartman dairesinde yüklü miktarda para bulan çift, bu parayı borçları için kullanma konusunda tereddüt etmez. Ne var ki bu karar, adım adım belaya bulaşma süreçlerini tetikleyen ilk adım olur.

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