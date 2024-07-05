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5 Temmuz 2024, Cuma 21:50

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5 Temmuz 2024, Cuma

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Sıkı Tutun TV'de ilk kez Cuma 21.50'de atv'de

Sıkı Tutun

İki arkadaş arasındaki kaya tırmanış macerası korkunç bir kabusa dönüşür. Kelly, en iyi arkadaşının cinayetini kameraya kaydettikten sonra, kanıtları ve önlerine çıkan herkesi yok etmek için her şeyi yapacak olan sıkı sıkıya bağlı bir arkadaş grubunun bir sonraki hedefi haline gelir. Çaresizlik içinde, tehlikeli bir dağ uçurumuna tırmanır ve sadece 20 metre ötedeki katillerle kapana kısıldığında hayatta kalma içgüdüsü test edilir.

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