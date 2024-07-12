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12 Temmuz 2024, Cuma 20:00

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12 Temmuz 2024, Cuma

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Buz Devri 5: Büyük Çarpışma bu akşam 20.00'de atv'de!

Yönetmen: Mike Thurmeier, Galen T. Chu

Scrat'ın meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur. Ancak Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır. Dünya'ya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar.

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