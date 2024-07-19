canli-yayin
CANLI YAYIN
Ödül Avcıları / Yabancı Sinema
4
BİLDİRİMLER
  • Alan
    Alan YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
19 Temmuz 2024, Cuma 22:00

Filmler Fragman
19 Temmuz 2024, Cuma

BUNLARI DA İZLE GALERİ

"Nefeste Kal" TV'de ilk kez Cuma 22.00'de atv'de

Bir tropikal fırtına yüzünden mağaranın derinliklerine inmek zorunda kalan su altı ekibi, denize açılan ve bilinmeyen bir çıkış yolu ararken, ölümcül zeminler, şiddetli sular ve yavaş yavaş artan panik ile savaşmak zorundadır. Usta dalgıç Frank McGuire, Güney Pasifik'teki Esa-ala Mağaraları'nı aylardır araştırmaktadır. Ancak çıkış yolu beklenmedik bir sel ile tıkandığı için, 17 yaşındaki oğlu Josh ve ekibi finanse eden Carl Hurley'nin de dahil olduğu ekip planlarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Ekip, gün geçtikçe azalan yiyecekleri ile sualtı labirentinde yolunu bulmak zorundadır.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Cehennem Üçgeni
10 Temmuz 2024, Çarşamba
Cehennem Üçgeni Filmler
Sophie'nin Rüyası
11 Haziran 2024, Salı
Sophie'nin Rüyası Filmler
Ölümcül Çarpışma
04 Haziran 2024, Salı
Ölümcül Çarpışma Filmler
İkizler Projesi
30 Mayıs 2024, Perşembe
İkizler Projesi Filmler
ARAMA
CANLI YAYIN