Bir tropikal fırtına yüzünden mağaranın derinliklerine inmek zorunda kalan su altı ekibi, denize açılan ve bilinmeyen bir çıkış yolu ararken, ölümcül zeminler, şiddetli sular ve yavaş yavaş artan panik ile savaşmak zorundadır. Usta dalgıç Frank McGuire, Güney Pasifik'teki Esa-ala Mağaraları'nı aylardır araştırmaktadır. Ancak çıkış yolu beklenmedik bir sel ile tıkandığı için, 17 yaşındaki oğlu Josh ve ekibi finanse eden Carl Hurley'nin de dahil olduğu ekip planlarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Ekip, gün geçtikçe azalan yiyecekleri ile sualtı labirentinde yolunu bulmak zorundadır.