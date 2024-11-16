Filme Gel TV'de ilk kez Cumartesi 20.00'de atv'de

Film, en büyük hayali film çekmek olan üç arkadaş Necmi, Çetin ve Muzo'nun bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı konu ediniyor. Setlerde figüranlık yapan Çetin'in en büyük hayali başrole yükselmektir. Yıllarca yurtdışında yaşayan ve orada aslında korsan CD satan Necmi, memleketine döndüğünde yönetmen olduğu yalanını söylemiştir. Muzo ise ne iş bulsa yapan ama hiçbirinde dikiş tutturamayan bir adamdır. Üç arkadaş, senaryosunu Necmi'nin yazdığı filmi çekmeye karar verir. Film bir yol hikâyesini anlatmaktadır. Çetin, çekimlerde kullanmak üzere eniştesinin eski minibüsünü tamir ettirir. Yola çıkacakları sırada ailesi tarafından yaşlı bir adamla zorla evlendirilmek istenen Seda, düğünü terk ederek gizlice minibüse saklanır.