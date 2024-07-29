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29 Temmuz 2024, Pazartesi 22:30

Hanna

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Her anıyla akılda kalan bir aksiyon...

Yönetmen: Seth Lochhead
Oyuncular: Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett

16 yaşında zeki ve meraklı bir çocuk olan Hanna, babası Erik'e fazlasıyla bağlıdır. Hanna, kuzey Finlandiya'nın balta girmemiş ormanlarında bir suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Eski bir CIA ajanı olan babası ona avlanmayı, kendini savunma sanatını öğretmiştir. Babası sayesinde yaşıtlarından tamamen farklı yetişen ve ergenlik çağındaki hiçbir çocuğa benzemeyen Hanna, babası tarafından ilk suikastını gerçekleştirmek için Avrupa'ya yollanır. Yol boyunca hedefine kitlenmiş bir şekilde usta bir katil gibi soğukkanlılıkla hareket eden Hanna, dışarıdaki dünyanın kendisi ve ailesi için yaptığı planlardan habersizdir. Başına gelen çeşitli olaylar sonucunda hedefine yaklaştıkça varoluşuna dair sorularla boğuşmaya başlar. Erik kızının artık geri döndürülemez bir yola girdiğini fark eder.

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