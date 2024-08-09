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9 Ağustos 2024, Cuma 20:00

Malefiz

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Malefiz Cuma 20.00'de atv'de!

Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur... Bu lanetin hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Robert Stromberg üstlenirken, başrol Malefiz'i Angelina Jolie canlandırıyor. Genç prenses ise Elle Fanning oynarken kendisine kadroda Sharlto Copley, Miranda Richardson, Sam Riley, Kenneth Cranham gibi tecrübeli oyuncular eşlik ediyor.

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