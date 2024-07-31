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31 Temmuz 2024, Çarşamba 20:00

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

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Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Çarşamba 20.00'de atv'de

Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak!

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