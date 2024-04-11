canli-yayin
CANLI YAYIN
Örümcek Adam: Eve Dönüş - Yabancı Sinema
7
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
11 Nisan 2024, Perşembe 20:00

Örümcek Adam: Evden Uzakta - Yabancı Sinema

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Örümcek Adam: Evden Uzakta Perşembe 20.00'de atv'de.

Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

Daha Fazla Göster ...
ARAMA
CANLI YAYIN