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10 Nisan 2024, Çarşamba 20:00

Örümcek Adam Eve Dönüş - Yabancı Sinema

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Örümcek Adam Eve Dönüş Çarşamba 20.00'de atv'de.

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan Peter, kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'ın kendini gösterme fırsatı çıkacak ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır...

Yönetmen: Jon Watts
Oyuncular: Tom Holland, Robert Downey Jr. Michael Keaton, Jon Favrea

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