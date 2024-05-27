Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa Örümcek-Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Örümcek-Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü, MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek-Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır. Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamasını, diğer kişilerin unutmasını isteyen Peter, Strange büyüyü yaparken parametreleri değiştirir. Ancak bu durum beklenmedik olaylara neden olur.