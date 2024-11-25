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25 Kasım 2024, Pazartesi 20:00

Üç Silahşörler: D'Artagnan TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de atv'de!

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Zafer onların tek kurtuluşu!

Cesur bir genç olan D'artagnan, bir kadını kaçırılmaktan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanır ve ölüme terkedilir. Kendine gelip Paris'e vardığında saldırganları bulmaya çalışır. Bu arayışın, onu ülkesinin geleceğinin tehlikede olduğu gerçek bir savaşın kalbine götüreceğinden habersizdir. Kral'ın tehlikeli bir cesarete sahip üç silahşörü olan Athos, Porthos ve Aramis ile ittifak kuran D'artagnan, Kardinal Richelieu'nun karanlık entrikalarıyla karşı karşıya kalır. Ancak D'artagnan, Kraliçe'nin hizmetkarı Constance'a delicesine aşık olduğunda kendini büyük bir tehlikeye atar. Çünkü onu, can düşmanı haline gelecek olan Milady de Winter'ın peşine düşüren de bu tutkudur.

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