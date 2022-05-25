Rusya Ukrayna savaşı çıkınca Türkiye’de kaldılar.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi devam ediyor... İşte o savaşın hemen öncesinde, Ukraynalı bir paralimpik yüzme takımı, İstanbul'a kamp yapmaya gelmişti... Ama çoğunluğu çocuklardan oluşan sporcular, savaş çıkınca, ülkelerine geri dönemedi... Kasımpaşa Spor Kulübü de onlara kapılarını açtı...

Onların mücadelesi aslında hayata gözlerini açmasıyla başladı. Kimi serabral palsi yani beyin felci hastası, kimi gözlerinden rahatsız, kiminin de işitme sorunu var.

Yaşları küçük ama verdikleri mücadele çok büyük. En küçüğü 8, en büyüğü 24 yaşındaki başarılı birer yüzücü onlar. Kısacık ömürlerini engellerle savaşarak geçiren çocukların önüne şimdi bir de savaş engeli çıktı.

Zaporojiya Paralimpik Yüzme Takımı Türkiye'ye geldikten tam 1 hafta sonra ülkelerinde, topraklarında savaş çıktı. Rusya, Ukrayna'yı ülkelerini işgal etti ve bombardımana tuttu. Onlar da ülkelerine dönemediler. Aileleri Ukrayna'da memleketlerinde, onların aklıysa ailelerinde kaldı.

Minicik çocukların gözlerinde büyük korku var. Konuşurken sesleri titriyor. Savaş, aileleri böldü, parçaladı, dağıttı. Anneler babalar Ukrayna'da küçücük evlatları ise uzak diyarlarda...