Hercai'nin yeni tanıtımı hem göz doldurdu, hem de türküsüyle uzak diyarlara götürdü

"Ne kadar uzağa gidersen git seni hep bulacağım, ne zaman düşecek olsan seni hep tutacağım..."

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Hercai'nin ikinci tanıtımı dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin tanıtımında, birbirini çok seven ve birbirine çok aşık iki gencin acı sonla biten hikayesi sonucunda yazılmış, zengin kültürümüzün bir ürünü olan "Bir Ay Doğar"a yer verildi. Fenomen olmaya aday ve herkesin içinde bir yere dokunan bu melodramatik türküyü, büyülü bir sesi olan Jehan Barbur seslendirdi. Barbur, Twitter hesabından yeni tanıtımı paylaşarak "Mardin'e ve bu güzel hikâyeye ses olmaktan mutluyum" notunu düştü.

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz'in üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini ise Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.







Hercai'nin yeni tanıtımını izlemek için tıklayın

