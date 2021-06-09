Esra Erol’da termostan doğan aşk nereye gidiyor? Ayten Teyze, Mustafa Korkmaz’dan ayrılacak mı?

Esra Erol’da Ayten Teyze fırtınası esmeye devam ediyor. Termosunu açarken aşık olduğu 38 yaşındaki Mustafa Korkmaz’dan ayrılmak istemediğini söyleyen Ayten Teyze fikrini değiştirecek mi? 60 yaşındaki kadının istekleri neler? atv ekranlarında fenomen olan Ayten Teyze'yi neler bekliyor?

Türkiye Mustafa Korkmaz ile Ayten Korkmaz'ın ilişkisini konuşmaya devam ediyor. 60 yaşında Ayten Korkmaz, 38 yaşındaki eşi Mustafa Korkmaz'dan ayrılmak istediğini söyledi. Taleplerini tekrarlayan Ayten Korkmaz, aylık 1000 TL nafakasını alarak boşanacağını açıkladı. Daha önce aşkından vazgeçmeyeceğini söyleyen Korkmaz'ın bu çıkışı şaşırttı.

Ayten Teyze boşanmaya karar verdi!

Mustafa Korkmaz'ın cezaevinde olduğu süreçte eşine 10 Bin TL'ye yakın para gönderdiğini belirten Ayten Teyze, eşinin neden cezaevine girdiğini bilmediğini iddia etti. Kendisinden 22 yaş küçük eşiyle evlendiği için çok pişman olduğunu dile getiren Ayten Teyze, hakkını almadan boşanmak istemediğini yineledi.

Esra Erol'da yayınına katılan Ayten Teyze'nin kuaförü İpek Bey de çiftin ilişkisine hakim olduğunu ifade etti. Mustafa - Ayten Korkmaz çiftinin ilişkisini onaylamasa da konuya dahil olduğunu anlatan kuaför, "Mustafa Ağabey en sonunda beni de her yerden engelledi. Hatta tehdit etti. Yakamdan düşün diyerek polise şikayet edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu Ayten – Mustafa Korkmaz çiftiyle ilgili gelişmeler Esra Erol canlı yayınında tüm detaylarıyla ele alınıyor. atv ekranlarının sevilen programının tüm özel video içeriklerini Esra Erol'da Ekstra sayfasından inceleyebilirsiniz.