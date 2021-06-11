Ayten Teyze’nin Mustafa Korkmaz ile yaşadığı büyük aşkta sona gelindi. Mustafa Korkmaz’ın ortadan kaybolması ikilinin ilişkisini bitme noktasına getirirken Esra Erol son bir hamleyle Ayten Teyze’yi kızıyla barıştırdı.

Esra Erol, termos sayesinde yaşadığı aşkla gündem olan 60 yaşındaki Ayten Korkmaz'ı kızı Kader'le barıştırdı. Annesinin kendileri yerine Mustafa Korkmaz'ı seçmesini sindiremediğini söyleyen Kader, eşinden boşandığını ve şu an annesine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Ayten Teyze boşanmak için ne istiyor?

Programa katıldığı günden bu yana evlatlarının artık kendisine bakmayacağını ve ortada kaldığını iddia eden Ayten Teyze, kızının açıklamalarıyla rahat bir nefes aldı. Kendisinden 22 yaş küçük eşi Mustafa Korkmaz'dan boşanmak istediğini belirten 60 yaşındaki kadın eşinden hiçbir şey istemediğini açıkladı.

Mustafa Korkmaz'ın kendisine iftira attığı için onunla Esra Erol'da yüzleşmek istediğini dile getiren Ayten Teyze, Esra Erol'un sözleri karşısında hayal kırıklığına uğradı. Erol, "Mustafa bizden sürekli kaçıyor. Kırıkkale'ye gittik bulunduğu yerden ayrıldı. Özkan Aksaray'a gitti, orada da yok. Sana şu an Mustafa'yı getiremiyorum" diye konuştu.

Kader'den Mustafa Korkmaz'ın iddialarına tepki

Ayten Teyze'nin kızı Kader de Mustafa Korkmaz'ın iddialarına tepkiliydi. Korkmaz'ın, "Kızıyla evleneceğimi söyleyerek beni kandırdı, kendisiyle zorla evlenmemi sağladı" sözlerine tepki gösteren genç kadın, Korkmaz'dan haberinin olduğu gün annesiyle arasının bozulduğunu belirtti. Genç kadın, Mustafa Korkmaz'dan babasının annesinden ayrılmak istemesiyle haberdar olduğunu ifade etti.

Babası öldükten sonra annesini ortada bırakmamak için Mustafa Korkmaz'la görüşmeye başladıklarını söyleyen Kader, "Annemle ilişkimiz eskisi gibi olmasa da konuşmaya devam ettik. Hatta bir dönem Mustafa Korkmaz'la birlikte çocuğuma baktılar. Kötü biri gibi durmuyordu ama tuhaflıkları vardı. Anneme Leyla diyordu, kızıma da kendi adı olmasa da Hümeyra diye sesleniyordu" dedi.

Gündeme damga vuran Ayten Teyze, sosyal medyada da fenomen oldu. Sosyal medyada Ayten Korkmaz ile ilgili "Mustafa termosunu açmasa hiç sorun olmayacaktı" sözleri kullanıldı.