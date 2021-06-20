Gökhan Alkan, 'Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit Sancakzade'yi anlattı

atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosuyla ve görkemli prodüksiyonu ile ekranın yeni efsanesi olmaya hazırlanıyor.

"FERİT, ADALETİ HAYATININ MERKEZİNE KOYMUŞ BİR KARAKTER"

Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Gökhan Alkan, dizide canlandırdığı Hatay-Antakya'nın namlı ailelerinden Sancakzadelerin veliahtı Ferit Sancakzade karakterini anlattı. "Ferit, Amik Ovası'nın bereketli topraklarında köklü bir ailenin evladı olarak doğmuş oranın suyunu içmiş, güneşinde kavrulmuş, adaleti hayatının merkezine koyarak hukukçu olmuş; korkusuz, gururlu, mağrur ama bir o kadar da naif biri" dedi.

Ünlü oyuncu karakterinin öne çıkan özelliklerini ise "Kalbi büyük, hatırşinas, yardımsever, sadık ve çok merhametli bir insan. Zenginlik ve statü onun seçtiği değil doğduğu dünya. Hem güçlü hem iyi olmak zor iştir. Ferit zoru başarmış, güven vermiş ve güven duymuş. Duygusal zekası ve empati özelliği yüksek biri. Bu toprağın, bu güneşin, bu coğrafyanın erkeği." sözleriyle ifade etti.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan, medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında geçen Kalp Yarası, yaz ekranının en çok ilgi gören yapımlarından biri olacak.