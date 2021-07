Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan, 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan, 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Esra Amira Çalış 30.000 TL değerindeki "90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan, 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?" sorusunu açtırmayı başardı.



90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan, 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?



A) Jaws

B) Alien

C) The Shining

D) The Exorcist



Doğru cevap: C) The Shining

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

İzlemek İçin Tıklayın