atv’nin yaz ekranında sinema şöleni devam ediyor

atv ekranlarında sinema şöleni devam ediyor. Yaz döneminde iddialı sinema filmlerini ekranlara taşıyan atv'de bu hafta üç film TV'de ilk kez yayınlanıyor. 3 Ağustos Salı Doğu Ekspresinde Cinayet, 4 Ağustos Çarşamba Ocean's 8 ve 5 Ağustos Perşembe Kral Olacak Çocuk filmleri televizyonda ilk kez atv izleyicileriyle buluşuyor.

Doğu Eksperesinde Cinayet atv ekranlarına geliyor

Doğu Ekspresinde Cinayet, gerilim – polisiye tarzıyla dikkatleri üzerine çekerken düşmeyen temposuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Filmin yönetmen koltuğunda başroldeki isimlerden Kenneth Branagh oturuyor. Branagh'a başrollerde Johnny Depp ve Michelle Pfeiffer eşlik ediyor. Paris – İstanbul arasında sefer yapan Şark Ekspresi'nde gerçekleşen cinayet çözülmeyi bekliyor. Amerikalı bir iş adamının öldürüldüğü bu cinayeti kimin işlediğini çözmek ise Belçikalı dedektif Hercule Poirot'a kalıyor.

Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan Ocean's 8 filminin yönetmenliğini ise Gary Ross üstleniyor. TV'de ilk kez ekranlara gelecek olan Ocean's 8'in başrollerini Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway paylaşıyor. Heyecan dolu polisiye filminde eğlenceli sahneler de dikkat çekiyor. Danny Ocean'ın kız kardeşi Debbie Ocean, 5 yıllık hapis cezasının sona ermesinin ardından sakin bir hayata geçme arzusunda değildir. Debbie'nin yeni bir soygun planı vardır.

Dünyanın kaderi artık dört çocuğun elinde

4 Ağustos Perşembe akşamı ise muhteşem bir aile filmi, Kral Olacak Çocuk atv ekranlarına geliyor. Başrollerinde Louis Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson'ın oynadığı filmin yönetmeni ise Joe Cornish. "The Kid Who Would Be King" orijinal adıyla büyük ilgi toplayan filmde, dünyanın ve bilinen tarihin kaderi 4 küçük çocuğun ellerindedir.

