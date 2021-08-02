Yağmur Tanrısevsin biniciliği çok sevdi

Ayşe ve Fırtına uyumu set dışına taşındı

atv'nin, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kalp Yarası, Hatay-Antakya'nın muhteşem coğrafyasında geçen hikayesi ile ekranların yeni fenomeni olmayı başardı.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizinin hikayesinde atlar büyük önem taşıyor. Dizinin başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, çekimler öncesinde başladığı binicilik eğitimlerine setten arta kalan zamanlarında da devam ediyor. Her fırsatta soluğu at çiftliğinde alan güzel oyuncu, dizide Ferit karakterinin atı Fırtına olarak ekrana gelen ünlü yarış atı Farukhan ile özel bir bağ kurdu.

At binmeyi çok sevdiğini ve kendini geliştirmek için bulduğu her fırsatı değerlendirdiğini söyleyen Yağmur Tanrısevsin, Farukhan ile özel bir bağ kurduğunu belirtiyor.

Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile atv ekranında Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kalp Yarası, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!