atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara geri dönüyor!

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Her sezon yaptıklarıyla gündeme oturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

"Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane" Başlıyor!

atv'den yepyeni bir program daha geliyor. Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunacağı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane" 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te başlıyor.

Hafta içi her gün izleyici ile buluşacak olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşacak. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.

Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!

"Esra Erol'da" Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar…

13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 30 Ağustos Pazartesi saat 16.20'de atv'de başlıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.