Ferit ve Ayşe mutlu, Hande yeni planlar peşinde! Kalp Yarası 9. Bölüm atv.com.tr’de

Kalp Yarası, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde Ferit ve Ayşe mutluluk içindeyken Hande için hüzün hakimdi.

Kalp Yarası'nın yeni bölümünde, Ferit ve Ayşe arasındaki evlilik oyunu gerçeğe dönüşmeye çok yaklaştı. Ferit, Ayşe'ye yaptığı sürprizlerle genç kızı oldukça şaşırttı. Evlilik oyunun tarafları birbirlerine yakınlaşmaya devam ederken Hande de planlarını sürdürdü. Kalp Yarası 9. Bölümü ile yine çok beğenildi.

Ferit'ten Ayşe'ye kafe sürprizi

Ferit, Ayşe'ye olan sevgisini her şekilde gösterirken Ayşe biraz daha çekingen kaldı. Buna rağmen, iki sevgili oldukça yakınlaştı. Ferit, Ayşe'nin en büyük hayali olan kafeyi açtı. Ayşe'nin "Paşa gönlümün istediği gibi işletmek istiyorum" dediği kafeye 'Paşa Gönlüm' ismini veren Ferit, genç kıza sürpriz yaptı. Ayşe, bu sürpriz karşısında büyük şok yaşarken ilk olarak bu teklifi kabul etmedi. Ferit ise kendisinin bir yatırımcı olduğunu söyledi ve kafe teklifini kabul ettirmeyi başardı. Ferit, "Batarsak bana olan borcunu ödeyemezsin. Evlilik sözleşmemiz sonsuza kadar uzar" diyerek Ayşe'den kafeyi batırmasını istedi.

Ferit'in sürprizleri bununla sınırlı kalmadı. Sabaha karşı resmi nikahlı karısını ormanlık alana götüren Ferit, burada Ayşe'yi kendisine istedi. Ferit, "Kuşlardan, ağaçlardan, bulutlardan, gökyüzünden Allah'ın emriyle seni kendime istiyorum" dedi. Ayşe, bu sürpriz evlenme teklifi karşısında bir şok daha yaşadı.

Hande'nin Baha planı babasına takıldı

Ayşe ve Ferit arasında her şey olumlu devam ederken Hande'nin planları da devam etti. Planları için Baha'dan olumlu dönüş alamayan Hande, hayal kırıklığına uğradı. Baha'yı kaçırarak oyuna yeniden dahil etmek isteyen Hande, bunu ilk başta başarsa da babasına yakalanmaktan kurtulamadı. Hüseyin Varoğlu, kendisine getirilen haber sayesinde kızının kanun kaçağı bir adamı kaçırdığını öğrendi. Olaya el koyan baba, kızının karşısına çıktı.

Planında başarılı olamayan Hande, büyük bir çöküş yaşadı. Hüseyin Varoğlu kızını odasına kilitlerken Hande son kozunu oynadı. Ferit'i arayarak Cesur hakkında bilgiler vermek istediğini söyleyen Hande'nin neler yapacağı büyük merak konusu oldu.

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