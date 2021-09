Tokyo mu, Yeni Delhi mi? "Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan..."

Eşiyle birlikte aldığı ilginç kararla Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken yarışmacı ne kadar kazandı? Milyoner yarışmacısı Zümrüt Canarslan'ın verdiği karar neydi?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Zümrüt Canarslan, ailesiyle birlikte verdiği ilginç kararı açıkladı. 49 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, denizde yaşadıklarını söyledi. Radikal bir kararla evlerini satıp 12 metre yelkenli aldıklarını ifade eden yarışmacı, eşiyle birlikte bu kararı aldıklarını ifade etti. Altı yıldır denizde yaşadıklarını belirten Canarslan, bu durumdan dolayı hiç pişmanlık duymadıklarını vurguladı.

Zümrüt Canarslan'ın ilginç anısı

Yabancı dil bilmediklerini ifade eden Zümrüt Canarslan, Yunan Adalarına gittikleri zaman internet üzerinden çeviri yaptıklarını söyledi. İlginç bir anısını paylaşan yarışmacı, "Bir gün Midilli'de büyük bir marketten et almak istedim. Marketin et reyonu bodrum katta olduğu için telefonum çekmedi. İnek eti alacağım için 'It's a möö' dedim ve karşımdaki kişi anladı. Herkes gülmüştü" diyerek izleyenleri güldürdü.

Milyoner yarışmacısı, nüfusu 1 milyarın üzerinde olan ülkeler ile ilgili sorudaysa düşünceli anlar yaşadı. Soruda joker kullanan yarışmacı doğru yanıtı bulabildi mi?

İşte Zümrüt Canarslan'ı zorlayan 'Yeni Delhi' sorusu:

Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan bir ülkede ikamet eden biri hangi şehirde yaşıyor olabilir?

a) Rio de Janeiro

b) Yeni Delhi

c) Bangkok

d) Tokyo

Doğru Cevap: B şıkkı Yeni Delhi (Hindistan'ın başkenti)

Kim Milyoner Olmak ister yarışmacısı Zümrüt Canarslan, soruya D şıkkında yer alan "Tokyo" yanıtını verdi. Tokyo yanıtı, yarışmacının ilerlemesine engel oldu.