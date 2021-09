Şen Kardeşler cinayeti çözülecek mi? Hatay’daki cinayetin failleri kim?

Hüseyin Şen ve Mehmet Şen’in öldürüldüğü geceyle ilgili sır perdesi nasıl aralanacak? Hatay’daki tüyler ürperten cinayet neden işlendi?

Hatay'da işlenen Şen Kardeşler cinayetindeki yeni iddialar ortalığı karıştırdı. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in yaşamını yitirdiği olayla ilgili şüphelerin odak noktasında Emel Cengiz olsa da evin hafta sonu bakıcısı Selvi Us'un oğlu Mete Us'la ilgili konuşulanlar dikkat çekti. Mete Us'la ilgili iddaları ortaya atan kişi ise Fevzi Parlakgül oldu. Parlakgül, daha önce Mete Us ve arkadaşları tarafından işkenceye uğradığını ifade etti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Parlakgül, "Beni saatlerce bagajda tuttular. Cebimdeki parayı çaldılar. Unutulmayacak bir şey yaşadım" dedi.

Selvi Us oğlu Mete'yi savundu

Oğlunun, yaşananların ardından ceza aldığını söyleyen anne Selvi Us ise şaşırtıcı bir şekilde Fevzi Parlakgül'ü suçladı. Parlakgül'ün olayla hiçbir alakası olmayan oğlunu öne attığını iddia eden anne, "Cahilken bir şey yapmışlar. Şimdi niye ortaya çıkıyor" sözlerini kullandı. Selvi Us, oğlunun çalıştığı evdekileri tanımadığını söyledi.

Mete Us'la ilgili iddiaları yanıtlamak için Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda canlı yayına katılan Selvi Us, bu kez de eski gelinin söyledikleri karşısında sinirlerine hakim olamadı. Mete Us'la yaptığı evlilikte büyük sorunlar yaşadığını açıklayan eski gelin, birçok kez şiddete uğradığını anlattı. Talihsiz kadın, eski kocasının kendisini sandalyenin ayağıyla dövdüğünü iddia etti. Selvi Us ise bu iddialar karşısında da oğlunu savundu. Us, gelininin oğlunu aldattığını öne sürdü.

Ganime Çırçır yaşananlara isyan etti

Öldürülen kardeşlerden Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır da Selvi Us'un kendilerine yardımcı olması gerektiğini belirtti. Çırçır, "Biz her zaman Türkiye'de değiliz. Olayla ilgili bildiklerini anlatması lazım. Evin düzenini bilen kişi Selvi. O gün neyin farklı olduğunu bizden daha iyi bilir" diye konuştu. Yaşananlar karşısında isyanını dile getiren Ganime Çırçır, zaman zaman oldukça sinirlendi. Çırçır, amcasının ya da babasının bir hatası varsa onunla da yüzleşmek istediğini ifade etti.

