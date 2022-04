Batuga'nın kaybolması Alpagu Han ile Akkız'ı yakınlaştırır

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

Destan on dokuzuncu bölümünde bütün ormanı arayan Akkız, Batuga'ya ulaşamaz. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği edip Batuga'yı aramaya çıkarlar. Han'da sıkıştırdıkları aldakçı'yı Kuzubeg'in öldürmesiyle Akkız ve Alpagu Han elleri boş, çaresiz Gök Saraya dönmek zorunda kalırlar.

Batuga'yı bulamamanın çaresizliğiyle Akkız, Gök Saray'da tünellere girer. Resimleri usul usul tek tek dolaşır. Şefkatle Batuga'nın yüzünü okşar. Tahta kılıcın verildiği resimde durur, baktıkça gözleri dolar ve kısık sesle fısıldar "Kün Ata derdi ki...Kişi oğlu kötü yazgısını yenmek isterse ilk önce ona katlanmayı bilmeli. İmdi...Ben de onun yokluğuna katlanmaya çalışırım. Ama zor. Hele sensiz çok zor. Sensiz adım atmak, ayakta durmak, konuşmaya çabalamak, nefes almak çok zor. Bilirim sağsın. Şuramda hissederim ama neredesin... Neredesin bilmem. Ne haldesin bilmem... Sağsın, bir onu bilirim…"

Resimdeki Batuga'nın yüzünü okşayan Akkız'ın "Nerdesin yazgımın yarısı...'' sözlerine Alpagu Han "Sağ mıdır gerçekten?" sözleriyle karşılık verir. Akkız, Alpagu Han'a inançla "Elbet sağdır" cevabını verir. Alpagu Han bir yanda Tılsım'ın kalbine kılıç sapladığı resim, bir yanda Akkız'ın Batuga'ya kılıç verdiği resim arasında "Bir yanda sevdiğinin canını alan Han, Diğer yanda sevdiğine can veren Dağ kızı... Batuga gerçekleri anlattığında düşümde Tılsım'ı gördüm. Bana dedi ki... Sen demir kılıcınla can alırken benim oğlum tahta kılıcıyla can verecek." sözleri karşısında Akkız'ın gözler tahta kılıça gider, gülümser hüzünle. Alpagu Han ''Senin adam boğduğun iple benim oğlum salıncaklar kuracak'' dedi. ''O andan sonra çok düşündüm. Batuga ben olsa, sen Tılsım olsan Batuga senin canını alır mı diye?'' sorusuna Akkız "Almazdı. Dinlerdi, inanırdı... " diyerek cevap verir.

Alpagu Han savunma yapmadan, hayatın acı gerçekleriyle yüzleşir gibi "Hanlığın yükü ağırdır. Vicdanının yükünü taşırsın da kafandaki tacın, oturduğun tahtın yükünü taşımakta zorlanırsın. Siz bunu bilmezsiniz." sözlerine Akkız'ın "Vicdanının yükünü taşımak kolay oldu mu?" sorusuyla karşılık verir. Bu soruluyla vurulan Alpagu Han ''Batuga'yı bulalım, eğer sağsa, sonra saraya dönün" sözleriyle Akkız, şok olur. Alpagu Han "Batuga Han değil ham. Han olması için daha çok pişmesi gerek. Gözümün önünde olsun. Han olmayı öğrensin. Pişsin, taşsın, olgunlaşınca da, eğer kurultay seçerse tahtıma geçsin" diyerek Batuga ve Akkız'ın Gök Saraya dönmesini ister.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Sahneyi İzlemek İçin Tıklayın!