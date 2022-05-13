Esra Erol’a anlamlı hediye

Esra Erol’a doğum gününde Bangladeş’te su kuyusu hediye edildi.

40 yaşına giren güzel sunucu için Esra Erol'a hayranları tarafından Bangladeş'te su kuyusu yaptırıldı. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu için fanlarından sürpriz bir doğum günü hediyesi geldi.

Hayranları su kuyusu yaptırdı

Hayranlarının bu jesti karşısında oldukça mutlu olan Esra Erol, su kuyusunun videosunu Instagram hesabından paylaştı. Ömür boyu kalacak olan bu anlamlı hediye karşısında "Bangladeş'te açılan su kuyusu beni mutluluktan ağlattı. Susuz topraklara su kuyusu açarak, Afrika'da da "nefes aldıkça umudun hep olduğunu" gösterdikleri, oradaki insanlara da "yalnız değilsiniz" mesajını götürdükleri için hepsine tek tek teşekkür ederim." dedi.