Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane'de şaşırtıcı veda

Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane'de hafta finali

Hafta içi her gün atv'de izleyicisi ile buluşan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de daha önce hiç yaşanmayan bir final heyecanı yaşandı. Tam altınların sahibi, haftanın birincisi ve haftanın elenen çifti belli oldu.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin final gününde Şiva ve Volkan çifti yarıştı. Fenomen çiftin başına gelenlere kimse inanamadı. Yemeği yanan Şiva, rakiplerinden düşük puanlar alarak geçen hafta aldığı birinciliği koruyamadı ve final gününü sonuncu olarak tamamladı. Gün birinciliği ile gelen çeyrek altını da Alisa'ya kaptıran Şiva masada sinirlerine hakim olamadı. Aldığı puanlar karşısında yarışmadan ayrılma kararı alan Şiva ve Volkan çifti Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'ye devam edecek mi?

Yarışmanın en iddialı gelin adaylarından Gülden ise final günü sürpriz açıklamaları ile herkese büyük bir şok yaşattı. Günlerdir nişanlısı Ramazan'ın diğer damatlara gösterdiği fotoğrafın sırrı merakla bekleniyordu. Fotoğrafın Ramazan'ın eski sözlüsüne ait olduğunu ve istenmeyen gelin olduğunu açıklayan Gülden gözyaşlarına hakim olamadı. Final de ise en büyük rakibi Zeynep ile karşı karşıya gelen Gülden, otuz üç puan ile haftanın birincisi olurken Zeynep otuz iki puan ile ikinci oldu.

Herkes yarışmaya Şiva ve Volkan çiftinin veda etmesini beklerken, sürpriz bir isim bu hafta Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'den ayrıldı. Gülden ve Ramazan birincilik sevincini yaşayamadan yarışmaya veda etmek istediklerini açıkladılar. Devam etmek istemeyen ve nişanlılık süreçlerini gözden geçirmek isteyen Ramazan'ın kararı ile yarışmadan ayrılan çiftimize yarışmacılardan duygusal bir veda geldi.