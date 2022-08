atv’nin gündüz kuşağı yeni sezona hazır! En sevilen programlar 29 Ağustos’tan itibaren atv’de!

Hafta içi her gün ekrana gelen programlarıyla çok konuşulan atv, yeni sezonda da en iyileri ekrana taşıyor. Müge Anlı, Derya Taşbaşı ve Esra Erol yeni sezonda izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

atv'nin gündüz kuşağı 29 Ağustos'tan itibaren çok daha renkli, çok daha heyecanlı. Her sezon usta programcılarla gündüz kuşağına damga vuran atv, yine reyting listelerinin zirvesini hedefliyor.

En sevilen gündüz programları atv'de

15. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı, efsaneleşen programıyla bir kez daha izleyicisini ekran başına kilitlemeye geliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, çözülmesi birbirinden güç olayları gün yüzüne çıkaracak. Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon boyunca ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edece.

Geçtiğimiz sezon çok sevilen Mutfak Bahane programı da yeni sunucusu ve farklı sürprizleriyle atv ekranına gelecek. Derya Taşbaşı'nın sunumuyla renklenecek olan program, yemeğe, eğlenceye ve sohbete doyuracak.

Her zaman olduğu gibi gündüz kuşağının son programı yine Esra Erol'da olacak. Televizyonların en iyi arabulucusu olan Esra Erol, yine aileleri bir araya getirip küsleri barıştıracak. Esra Erol, bir kez daha ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her sabah 10.00'da canlı yayınla atv ekranlarına gelecek. Derya Taşbaşı'nın sunumuyla Mutfak Bahane, hafta içi her gün 14.00'te izleyicisiyle buluşacak. Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da izleyenleri atv ekranına kilitleyecek.