Osman Bey ve Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan’a rest çekti

Osman Bey: “Burada bey de benim, devlet de benim!”

'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 105'inci Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan, Osman Bey'in günden güne topraklarına toprak kattığını öğrenip Yenişehir'e geldi ve Osman Bey'in önünü kesmek için ilk adımları attı.

Kuruluş Osman'ın 105. Bölümünde Bayındır Bey, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'a bir mektup yazarak Osman Bey'in her geçen gün sınırlarını genişlettiğini ve fetih üstüne fetihler gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu mektup, İsmihan Sultan'ı Osman Bey'in önüne engeller koymak için harekete geçirdi. İsmihan Sultan'ın askerleriyle Yenişehir'e gelişi konaktaki hatunlar arasında da gerginliğe sebep oldu. İsmihan Sultan, divanda "Osman Bey cenkten cenge koşarken gözünü sis bürümüş… Nereye koştuğunu… Neleri yıktığını görmez olmuş! Birinin onu durdurması gerek! Asıl meseleye gelelim! Prens Kantakuzenos nerededir?" diyerek öfkesini gösterdi. İsmihan Sultan, "Anlaşacağız Kantakuzenos! Anlaşacağız! Ama şimdi seni buradan çıkartalım! Esir olman işime yaramaz!" dedi ve Kantakuzenos'u serbest bıraktı. Kantakuzenos, Selçuklu askerleri eşliğinde at arabasına bindi ve konaktan uzaklaştı.



Bala Hatun, Kantakuzenos'un özgür bırakıldığını Osman Bey'e bildirdi ve Osman Bey de "Kimdir benim esirimi salan? Kim olursan ol! Esir benim esirimdir! Şehir benim şehrimdir! Burada sadece benim hükmüm geçer! Benim mülkümde bana pusat çekenin yüreğini sökerim!" sözleriyle divana sert bir giriş yaptı. İsmihan Sultan, "Konya'nın Sultan'ı orada olduğu sürece senin olan her şey bizimdir! Pusat çektiysek, mülkümüzdeyiz demektir!" şeklinde cevap verdi. Osman Bey ise "Burada bey de benim devlet de! Sakın! Bir daha benim olana el uzatmayasın İsmihan Hatun!" sözleriyle karşılık verdi. İsmihan Sultan öfkelendi ve kendisine boyun eğmesi gerektiğini, aksi takdirde Osman Bey'in yönetimindeki obaların kendisinden alınacağını söyledi. Osman Bey, "Sana el uzatmayacaksın derim! Benim obama göz dikersin! Hatun! O uzanan eli keser, o dikilen gözü oyarım! Herkes haddini bilecek! Bilmeyene bildiririm! Burada bey de benim devlet de benim" diyerek son sözü söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 105. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.