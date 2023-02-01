Moğol Komutan Nayman uçlarda!

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 115. Bölümünde Nayman’ın 40 bin nökerle hedefi uçlardır. Osman Bey, Nayman’a karşı savaşmakta kararlıdır ve bu uğurda bütün Türk beylerini gazaya davet eder.

Kuruluş Osman'ın 115. Bölümünde Osman Bey, tehlikenin farkındadır ve Nayman'ın topraklarına yaklaştığını beylere bir kez daha hatırlatır. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine olumlu yaklaşması, diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Beyler arasında anlaşmazlık başlar. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınır. Ancak Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir.

Nayman, uçlara geldiğinde "Komutanınız gelsin!" diye seslenir. İsmihan Sultan öne çıkarak "Buradayım Komutan Nayman!" der. Ancak Nayman, komutan olarak karşısında Osman Bey'i görmeyi bekliyordur. Komutan Nayman; "Osman size ne dedi? Nayman ordularını dağıtacak burada durmayın dedi! Siz ne yaptınız? Baştan kaybettiniz. En sevdiğim, ahmak düşmanlar, kolay ganimet, bolca kan! Meydana çıkalım. Uzun sürmeyecektir mağlubiyetiniz! Çünkü siz konaklarda, saraylarda evcilleştiniz! Ben bozkırın aç kurduyum!" der. Diyet olarak dört yüz sandık altın, vergilerin üç katına çıkmasını, on bin at ve bin köle olmak üzere halkın çocuklarını ister.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 115. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.