2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları... atv canlı izle

Türkiye tarihi seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi dolasıyla Ankara seçim sonuçları ne olacak? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Kim Cumhurbaşkanı olacak?

Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan mı, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'mı Cumhurbaşkanı olacak? Ankara seçim sonuçlarında neler yaşanacak? 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı tarihi günde vatandaş, "AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne zaman açıklanacak?" sorularına cevap arıyor.

64 Milyon seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde saat 08.30'da başlayacak, oy verme işlemi ise 17.00'te sonlandırılacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayınlanabilecek. 21.00 sonrası seçim sonuçları ekranlarda yer alacak. YSK dilediği takdirde bu saati daha da erkene çekebilir.

Yüzyılın seçimi olarak anılan tarihi günün tüm detayları canlı olarak yayınlanacak. Milyonların merakla beklediği seçim sonuçları özel olarak grafiklerle hazırlanan seçim sayfasında yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları seçim sonuçları anlık olarak sayfaya yansıyacak. İl il ve ilçe ilçe seçim sonuçlarını an be an takip edebilirsiniz.

