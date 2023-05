Türkiye tarihi seçime gidiyor seçim sonuçları en hızlı ve doğru şekilde atv.com.tr'den öğreniliyor. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları en hızlı şekilde atv.com.tr'de yer alıyor. İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İzmir ve Ankara'da hangi adaylar yarışı önde götürüyor?

Türkiye, yaklaşık 65 milyon seçmeniyle 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için saatler sonra sandığa gidiyor. Seçimin ikinci turu 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Peki sonuçları en hızlı şekilde nereden alabilirim? Cumhurbaşkanı seçim sonuçları benzersiz grafiklerle ilk atv.com.tr'de belli oluyor. Milyonların oy kullanacağı seçimlere ait en doğru sonuçlar haritadan takip edilebilecek.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla beraber sandıklardan gelen sonuçlar an be an yayınlanacak. Sabah 08.00'de başlayacak oy verme işlemi akşam 17.00'de sona erecek. Oylar sandıkların kapanmasıyla birlikte tüm Türkiye'de aynı anda sayılmaya başlanacak.

Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?

Türkiye tarihi Cumhurbaşkanlığı seçime kilitlendi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca Yüksek Seçim Kurulu tarafından sağlanacak olan bilgiler yayına alınabilecek. Yüksek Seçim Kurulu, saat 21.00 sınırını 28 Mayıs günü esnetebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Oy nasıl kullanılır? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?

Seçmenin nerede oy kullanacağının yazılı olduğu seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden öğrenebilir. Seçmen birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basamaz. Oy verirken tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı ve milletvekiline evet mührünü basmanız gerekiyor. Oy pusulası yırtılırsa ya da kalemle çizilirse oyunuz geçersiz olur.

Seçim sonuçları son dakika seçim haberleri atv.com.tr'de!