Burak Özçivit Hayatı ve Biyografisi

Burak Özçivit hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Burak Özçivit biyografisini detaylı okuyun!

atv ekranına damga vuran Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Ünü Türkiye sınırlarını aşan ve dünya çapında milyonlarca takipçiye ulaşan Burak Özçivit kimdir? Büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit ile ilgili en güncel bilgiler...

Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit nereli?

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kazım İşmen Lisesi'nde tamamlayan ünlü yıldız, daha sonra Best Model of Turkey'e katıldı. 2003 yılı Best Model of Turkey'de 'Gelecek Vadeden' olarak seçilen Burak Özçivit, bu süreçten sonra mankenlik yapmaya başladı. 2005 yılında Best Model of Turkey'e bir kez daha katılan Burak Özçivit bu kez 'Best Model of Turkey' seçildi. Burak Özçivit bu sayede Türkiye'yi yurt dışında temsil etme şansına erişti. Best Model of The World'e katılan başarılı oyuncu, burada da ikincilik elde ederek dünya çapında bir üne kavuştu.

Dönemin genç mankenlerinden olan Burak Özçivit, çeşitli ülkelerde dünyaca ünlü markalarla çalıştı. Şu sıralar mankenliği bırakmasına rağmen çeşitli işbirlikleri yapan sevilen oyuncu, Kuruluş Osman dizisiyle özellikle Arap ve Latin dünyasında bilinen bir oyuncu konuma geldi.

Burak Özçivit kaç yaşında? Burak Özçivit hangi okul mezunu?

atv ekranının yıldız isimlerinden olan Burak Özçivit eğitim hayatının büyük bir dönemini İstanbul'da geçirdi. Burak Özçivit, 2001 yılında Kazım İşmen Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi'ni kazanan ünlü oyuncu, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenim gördü. Burak Özçivit Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nden mezun oldu.

24 Aralık 1984 yılında doğan Burak Özçivit şu an 39 yaşında. 1.85 boyunda olan Burak Özçivit, özel hayatıyla da örnek isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Burak Özçivit eşi kimdir? Burak Özçivit'in çocuğu var mı?

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Burak Özçivit, örnek aile hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Fahriye Evcen ile ilişkisi 2015 yılında başlayan Burak Özçivit, 29 Haziran 2017 tarihinde Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlenen çiftin nikahına çok sayıda davetli katıldı.

Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti evliliklerini gözlerden uzak yaşarken 2019'da Karan isimli erkek çocukları dünyaya geldi. 2023 yılında ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Burak Özçivit, bu kez Kerem isimli bebeğini kucağına aldı.

Burak Özçivit'in oynadığı diziler - Burak Özçivit'in oynadığı filmler

Oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana başarı merdivenlerini hızlıca çıkan Burak Özçivit birçok dizi ve filmde yer aldı. Burak Özçivit hangi dizilerde oynadı? Hangi filmlerin kadrosunda Burak Özçivit yer aldı?

Burak Özçivit oyunculuğa Eksi 18 dizisiyle başladı. Ardından Zoraki Koca, Baba Ocağı, İhanet, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu ve Kara Sevda dizilerinde oynayan Burak Özçivit, şu sıralar Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Dizilerin yanı sıra filmleriyle de bilinen başarılı oyuncu, Zarafa, Aşk Sana Benzer, Kardeşim Benim, Kardeşim Benim 2, Can Feda gibi filmlerde yer aldı.